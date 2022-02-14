Бизнесмен из Латвии сексуально домогался стюардессы: он выплатил жертве 2500 евро

Директор строительной компании Артур Н., который сексуально домогался стюардессы на рейсе в Дублин, избежал тюремного заключения, однако согласился выплатить своей 18-летней жертве компенсацию в размере 2500 евро.

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В минувший вторник сотрудники Гарды (ирландской полиции) сняли 41-летнего директора строительной компании Артура Н. с самолета авиакомпании Ryanair сразу после того, как он совершил посадку в аэропорту Дублина.

Латвийский бизнесмен был арестован и обвинен в сексуальном насилии, опьянении и поведении, которое может вызывать оскорбление или раздражение. Как отмечает Irish Examiner, он был заключен под стражу и уже на следующий день предстал перед судом за то, что просунул руку под юбку стюардессы.

В пятницу он выплатил своей жертве компенсацию в размере 2500 евро. Судья Триша Келли назвала поступок бизнесмена "как отвратительный и ужасный инцидент", и она отметила, что молодая девушка приступила к работе всего шесть недель назад.

Во время рассмотрения дела в суде, Келли приняла во внимание досрочное признание обвиняемым своей вины, выплату компенсации и извинения бортпроводнице.

Установлено, что Артур Н. возвращался из Ниццы в Ригу через Станстед и Дублин. Бортпроводники отметили, что пассажир был пьян и во время полета из Стенстеда вел себя хаотично, а затем лежал на коленях у пожилой женщины. Ему сделали замечание, однако он все время нарушал правила поведения на борту самолета.

Кроме того, он заперся в туалете, а потом сел на задний ряд, где помочился на себя и на сидения. Экипаж просил его покинуть самолет, но у него возникли языковые проблемы, поэтому бортпроводники попросили его пользоваться приложением Google Translate.

Затем Артур просунул под юбку одной из бортпроводниц руку и, как отмечает издание, его рука прошлась между ног, и он пытался сексуально домогаться девушки. Об инциденте известили полицию в Дублине, которая задержала пьяного пассажира.