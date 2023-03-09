Блогер Федоров оштрафован на 12 400 евро за оправдание совершенных армией РФ в Украине преступлений

Прокуратура Латвии приняла решение наложить штраф в размере 12 400 евро на рижского YouTube-блогера Кирилла Федорова ("Алконафтера"). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает LETA.

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Уголовный процесс против Федорова был начат 16 марта 2022 года в связи с публикациями на YouTube и в "Телеграме". Блогера задержали и поместили под арест 17 марта. Обвинение было предъявлено по двум статьям Уголовного закона: публичное отрицание или оправдание военных преступлений, преступлений против мира и человечности, а также деятельности, направленной на разжигание национальной и этнической розни.

Прокуратура пришла к выводу, что Федоров неоднократно выражал прямую, позитивную и конкретную поддержку действиям России в войне в Украине. Блогер утверждал, что войну спровоцировали сами украинцы, и на них же ложится вина. Содержание каналов блогера, согласно позиции прокуратуры, отражает позицию Кремля, выражает поддержку военной мощи России и поддерживает действия и методы, которые применяет президент РФ Владимир Путин. Кроме того, часть высказываний носила уничижительный характер по отношению к латышам и украинцам.

Сам Федоров ранее не признавал своей вины.

С момента начала войны в Украине Служба госбезопасности Латвии (VDD) начала несколько десятков уголовных процессов в связи с разжиганием ненависти и поддержкой внешнеполитических интересов России. 17 процессов переданы в прокуратуру. В пяти случаях VDD не констатировала состав преступления.

Латвийские правоохранительные органы и спецслужбы в интересах следствия или обеспечивая защиту личных данных, предоставляют крайне мало подробностей о том, как происходят задержания по этим делам и что именно вменяется в вину конкретным задержанным. Как правило, детали становятся публичными после вынесения приговора. Для этого может потребоваться несколько месяцев или лет.