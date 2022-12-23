BMW на летней резине врезался в микроавтобус, четыре человека госпитализированы

Вечером в четверг, 22 декабря, около девяти вечера в Мальской волости Резекненского края столкнулись BMW sedan и микроавтобус Renault Master, сообщает Госполиция. Четыре человека были госпитализированы, все они — граждане Украины.

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Пострадавшие — водитель BMW и его два пассажира, а также водитель Renault Master — были доставлены в медицинское учреждение. Все они оказались гражданами Украины. Один из пострадавших продолжает лечение амбулаторно.

Начат уголовный процесс, полиция выясняет детали.

На видео очевидца видно, что у микроавтобуса Renault Master повреждена боковая часть в районе водительской двери, а у BMW — передняя часть. После столкновения BMW слетел с проезжей части. По словам очевидцев, у BMW была летняя резина.