Болдерая: женщина пришла заступиться за подругу, ее убили и тело вынесли в подъезд

Госполиция передала в Рижскую Пардаугавскую прокуратуру материалы дела об убийстве, которое произошло в Болдерае весной 2022 года. В рамках расследования полиция задержала двоих подозреваемых.

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Согласно материалам дела, 29 мая прошлого года в Курземский участок Рижского регионального управления полиции поступила информация о конфликте в Болдерае.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело женщины 1984 г.р. с двумя колотыми ранами. Полиция выяснила, что тело вынесли из квартиры, а затем оставили в подъезде. Там же стражи порядка задержали подозреваемых мужчин. По делу был начат уголовный процесс.

Один из задержанных 1967 г.р. провел под стражей четыре месяца, но позже к нему применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Второй подозреваемый 1971 г.р. также пока находится на свободе.

Полиция выяснила, что между этими мужчинами и одной женщиной произошел конфликт, в ходе которого ей нанесли ножевые ранения, повлекшие смерть. Оба подозреваемых находились в состоянии алкогольного опьянения. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, один из мужчин

вынес тело жертвы в подъезд, избавился от ножа и привел в порядок место преступления.

Также полиция установила, что женщина, которая ранее не была знакома с мужчинами, пришла к ним в дом, чтобы защитить свою подругу, из-за которой произошел конфликт. Однако выяснение отношений закончилось трагедией.