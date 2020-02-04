БПБК проводит обыск в Рижском бюро по развитию туризма

Работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) сегодня пришли с обыском в Рижское бюро по развитию туризма (РБРТ).

Агентству LЕТА пока не удалось связаться с новым председателем правления РБРТ Янисом Ензисом, назначенным на эту должность вчера, 3 февраля.

В свою очередь директор РБРТ Гунтар Гринвалдс высказал агентству LЕТА предположение, что причиной обыска могло послужить его заявление в БПБК. По словам Гринвалдса, никакой дополнительной информацией он не располагает.

Ранее Гринвалдс сообщил агентству LЕТА, что он обратился в БПБК с заявлением о возможной подделке документов в РБРТ.

Он заявил, что подделка документов в РБРТ происходила в группе, в которую входили остальные члены правления бюро — член правления РБРТ Иева Ласмане и на тот момент член правления бюро, президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис, а также мэр Риги Олег Буров и, возможно, другие учредители РБРТ, хотя подделка и происходила без их ведома.

По словам Гринвалдса, несмотря на то, что он пытался ввести принципы хорошего управления в учреждении, влияние продолжавшихся на протяжении многих лет нарушений в РБРТ оказалось сильнее. В результате, по словам Гринвалдса, он стал для учреждения неудобным руководителем.

Он сообщил, что документы были подделаны, чтобы назначить Ензиса на пост директора по стратегическому развитию РБРТ задним числом. Он подчеркнул, что были изменены также документы собрания учредителей РБРТ, которые, таким образом, возможно, были вовлечены в противозаконные действия без их ведома.

По словам Гринвалдса, у него сложилось такое впечатление, что формально влияние бывшего руководителя РБРТ Виты Ермоловичи в бюро не уменьшилось, и предпринимались попытки управлять им удаленно, чтобы, возможно, впоследствии при определенных условиях "проложить путь для возвращения".

Как сообщалось, весной прошлого года БПБК начало уголовный процесс против должностных лиц РБРТ за разбазаривание бюджетных средств, подделку документов и мошенничество.

В то время в правлении РБРТ работали депутаты Рижской думы Вита Ермоловича, Максим Толстой, а также Гринвалдс. Вскоре Ермоловича и Толстой подали заявления об уходе.