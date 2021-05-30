Браконьер отправится в тюрьму на пять месяцев за убийство косули и лисы

Рижский районный суд назначил пять месяцев тюремного заключения мужчине, который в декабре 2019 года в Гауйском национальном парке незаконно убил косулю и лису, говорится в публично доступном анонимизированном судебном решении.

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Мужчина из окна своей машины, по крайней мере, один раз выстрелил в косулю, после чего перерезал ей ножом горло, а тушу закинул в багажник. Неподалеку мужчина увидел лису, с которой расправился также.

Животные были убиты оружием, на ношение которого у задержанного не было разрешения.

Для мужчины это не первая судимость - в прошлом году он уже был осужден, поэтому за решеткой ему придется провести шесть месяцев.

Также суд назначил мужчине 400 часов принудительных работ и изъял водительские права на шесть лет. В свою очередь, за убийство косули ему в пользу государства придется заплатить 3010 евро.