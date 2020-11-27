Бремен: проданный латвийцем ротвейлер напал на нового владельца, тот бросил его на вокзале

По информации немецких СМИ, в минувшую среду на Центральном вокзале Бремена нашли привязанного к столбу ротвейлера. Полиция установила, что собаку 23-летнему мужчине за 50 евро продал гражданин Латвии.

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Известно, что латвиец поместил объявление о продаже собаки в интернете. Однако полицию смутил факт, что в качестве места встречи и передачи домашнего питомца был выбран вокзал.

Как сообщает PolizeiNews, собака сразу же укусила своего нового владельца, поэтому тот привязал ротвейлера к столбу на железнодорожной платформе и ушел, правда, позже сдался полиции.

Испуганная собака никого не подпускала к себе. После консультаций с ветеринарами ротвейлеру в еду подмешали успокоительные препараты. В целях безопасности поезда перевели на другие пути, а вызванные на место происшествия кинологи Федеральной полиции поместили собаку в переноску и отвезли в приют для животных. Сейчас собака помещена в карантин, ей будут искать новых владельцев.