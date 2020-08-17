Британия: в Лондоне без вести пропала 35-летняя гражданка Латвии
Foto: Privātā arhīva foto

В Великобритании без вести пропала гражданка Латвии Виктория Чертова (1985 г.р.), которую в последний раз видели 8 августа, 375 Кing street Hammersmith W69 NJ в Лондоне.

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Ее приметы: рост 173 см, волосы русые, глаза карие.

Женщина вот уже вторую неделю не выходит на связь, ее мобильный телефон отключен. Известно, что с собой у Виктории был ноутбук и документы.

В случае, если вам известна какая-либо информация о местонахождении Виктории, просьба сообщать Латвийскую государственную полицию по телефону 110.

Контактоное лицо в Великобритании: Anžela Petruka +447305871847.
Контактное лицо в Латвии: Jekaterina Morozova +371 29877260.

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