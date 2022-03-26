Буря в Латвии: поезд Скулте-Рига опоздывает на 2 часа, в Риге трамваю №10 сократили маршрут

В субботу на Латвию обрушился шторм, во время которого порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду. Сильный ветер привел к падению деревьев, что вызвало сбои в работе транспорта. Поезд сообщением Скулте-Рига опоздал на два часа, а в Риге трамваю номер 10 пришлось ходить по сокращенному маршруту.

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В26 марта электричка №6139 Скулте-Рига выехала из начального пункта в 15.46. В столицу поезд должен был прибыть в 16.54, но в пути он задержался примерно на два часа, информирует пресс-служба AS "Pasažieru vilciens".

Поезд сделал вынужденную остановку на станции "Кишупе" из-за того, что впереди на пути следования на рельсы упало дерево, а также была повреждена контактная сеть.

Также стало известно, что в субботу днем ​​временно закрыто движение поездов на участке Саулкрасты-Скулте. Это связано с тем, что контактная сеть повреждена из-за упавшего дерева. При этом движение поездов по маршруту Рига-Саулкрасты-Рига осуществляется согласно расписанию поездов.

А в Риге днем ​​из-за сломанного дерева 10-й трамвай курсирует от Рижского Центрального рынка до остановки 'Vienības gatve/Bērnu slimnīca' и обратно, сообщает SIA Rīgas satiksme.

До остановок "улица Виеситес", "улица Скайсткалнес", "улица Стерсту / CSDD", "улица Маза Стерсту", "улица Зиепниеккална", "улица Долес" и "Бишумуйжа" трамвай не доедет.

Как уже сообщалось, к 14.00 субботы самые сильные порывы ветра были зафиксированы в порту Вентспилса, где они достигли 26,9 м/с. В других местах сила ветра составила 18-24 м/с, в Риге 22 м/с.