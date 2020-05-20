БВБ: инспекторы все еще берут взятки, усиленный контроль не работает

Проблема взяточничества в надзоре за дорожным движением по-прежнему существует, а введенные в полиции механизмы контроля для сокращения коррупционных рисков не работают, заявил начальник Бюро внутренней безопасности (БВБ) Валтер Мурниекс.

С начала деятельности БВБ провело расследование по 69 уголовным процессам о взяточничестве, 48 из них касались возможных случаев подкупа должностных лиц Госполиции. В 2019 году было расследовано 12 уголовных дел о возможном подкупе должностных лиц полиции, по меньшей мере семь из них связаны со взяточничеством в сфере надзора за дорожным движением.

"Проблема взяточничества в надзоре за дорожным движением все еще существует, а введенные в полиции для сокращения коррупционных рисков меры контроля не работают", — заявил Мурниекс.

Расследуя уголовные процессы и проводя ведомственные проверки, БВБ регулярно сталкивается с ситуациями, когда видеозаписи в находящихся в патрульных машинах камерах умышленно остановлены или испорчены. Также во время работы дорожные полицейские практически не используют специальные, прикрепляемые к форме камеры. Использование камер снизило бы коррупционные риски и в спорных ситуациях защитило бы самого полицейского, отметил Мурниекс.

Недавно БВБ передало прокуратуре для уголовного преследования очередное дело о взяточничестве в полиции. Согласно доказательствам, сотрудник Курземского регионального управления полиции потребовал от водителя транспортного средства взятку в размере нескольких сотен евро за то, чтобы не оформлять протокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

БВБ подчеркивает, что большая часть случаев взяточничества в сфере надзора за дорожным движением раскрывается благодаря жителям. Бюро призывает в случае противозаконных действий полицейских звонить по телефону доверия 67 209 055.