БВБ провело обыски на работе у главы одного из отделов Управления уголовной полиции Рижского региона
Foto: F64

Сотрудники Бюро внутренней безопасности (БВБ) провели обыски на рабочем месте начальника одного из отделов Управления уголовной полиции Рижского региона.

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Начальник Госполиции Армандс Рукс подтвердил эти данные, однако сообщил, что он еще не получил официальую информацию о том, какой статус применен к его подчиненному и какая избрана мера пресечения.

Напомним, что ранее уже сообщалось, что на этой неделе в рамках уголовного процесса был задержан начальник Бюро уголовной полиции Земгальского региона и еще один полицейский.

На данный момент оба задержанных освобождены из-под стражи, к одному из них применен статус подозреваемого.

БВБ расследует дело о легализации незаконно полученных средств в крупных размерах, а также за уклонение от указания в декларации государственного должностного лица информации об имуществе или других доходах в крупных размерах.

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LETA

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LETA
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