"Была пьяная, хотела видеть полицейских": женщину оштрафовали на 100 евро
Foto: Vida Press

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 24 апреля в участок полиции Добеле поступил сигнал от местной жительницы, которая пожаловалась на конфликт со своим спутником жизни.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка констатировали, что вызов ложный, а заявительница находится в состоянии сильного алкогольного опьянения: в ее организме констатировали 3,75 промилле алкоголя.

Женщина заявила, что позвонила на оперативный телефон, потому что хотела увидеть полицейских. За необоснованный вызов ей теперь придется заплатить 100 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя