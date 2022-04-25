"Была пьяная, хотела видеть полицейских": женщину оштрафовали на 100 евро

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 24 апреля в участок полиции Добеле поступил сигнал от местной жительницы, которая пожаловалась на конфликт со своим спутником жизни.

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Прибывшие по указанному адресу стражи порядка констатировали, что вызов ложный, а заявительница находится в состоянии сильного алкогольного опьянения: в ее организме констатировали 3,75 промилле алкоголя.

Женщина заявила, что позвонила на оперативный телефон, потому что хотела увидеть полицейских. За необоснованный вызов ей теперь придется заплатить 100 евро.