Бюро по защите Сатверсме впервые в истории ищет новых коллег публично

Впервые за историю своего существования Бюро по защите Сатверсме (Конституции) распространило публичную информацию о поиске новых коллег.

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Учитывая специфику SAB, ранее ведомство сам обращался к потенциальным кандидатам, но теперь впервые в истории Бюро по защите Сатверсме выступило с беспрецедентной инициативой пригласить в свою команду аналитиков.

В обязанности новых сотрудников будет входить получение, сбор, обработка и анализ информации по темам, представляющим важность для национальной безопасности Латвии. Информацию после этого необходимо в устном и письменном виде предоставлять на латышском и английском языках.

Претенденты на работу в Бюро должны иметь высшее образование, критическое мышление, интерес к геополитическим и международным событиям, политике безопасности, умение анализировать информацию.

Кроме того, будущие сотрудники должны уметь формулировать, обосновывать и излагать свое мнение, а также уметь создавать и обрабатывать тексты.

SAB предлагает конкурентоспособную зарплату, но конкретная сумма не разглашается, поскольку согласно правилам Кабинета министров, вознаграждение должностных лиц и сотрудников органов государственной безопасности является государственной тайной.