Бюро внутренней безопасности: дорожные полицейские продолжают брать взятки

Несмотря на технические средства и другие превентивные меры дорожные полицейские продолжают брать взятки, пишет портал Rus.Lsm.lv.
Глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс рассказал, что для контроля деятельности полицейских используются технические средства, реализуется и ряд превентивных мер. При этом о раскрытых случая коррупции не замалчивается, общество узнает о подобных нарушениях закона.
"И должностные лица, и автоводители знают, что эта сфера контролируется, но случаи взяток фиксируются", — указал Мурниекс.
На прошлой неделе Бюро направило в прокуратуру дело двух сотрудников полиции. Подозреваемые получили нескольких сотен евро от пьяного водителя, который ехал в машине без техосмотра.
В 2021 году Бюро в течение шести месяцев начало 24 уголовного процесса, для начала уголовного преследования передан 21 уголовный процесс против 51 человека. В уголовных процессах обнаружено 71 преступное деяние. В первом полугодии текущего года к трем сотрудникам Госполиции была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок от десяти месяцев до двух лет с конфискацией имущества.