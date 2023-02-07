Бюро внутренней безопасности задержало пятерых полицейских: их подозревают в преступлениях
Foto: DELFI (Nordegren)

В конце января Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало пятерых сотрудников Управления Земгальского региона Государственной полиции по подозрению в злоупотреблении служебным положением, бездействии и других уголовных правонарушениях, связанных с выполнением повседневных служебных обязанностей. Об этом Delfi сообщили в IDB.

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IDB провело неотложные процессуальные действия в рамках уголовного процесса в структурном подразделении Земгальского региона Государственной полиции. В рамках оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты предметы и документы, относящиеся к расследуемым уголовным правонарушениям.

Сейчас должностные лица Государственной полиции, причастные к совершению уголовных преступлений, признаны подозреваемыми и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Среди предпринятых мер — запрет занимать определенные должности в Государственной полиции.

В IDB подчеркивают, что расследование ведется в тесном сотрудничестве с надзирающим прокурором.

В интересах следствия на данный момент никакой дополнительной информации не предоставляется.

IDB напоминает, что ни одно лицо не может быть признано виновным в совершении уголовного правонарушения, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

Бюро внутренней безопасности (IDB) является государственным административным учреждением, находящимся в непосредственном ведении министра внутренних дел, в функции которого входит выявление, расследование и предупреждение уголовных правонарушений, совершенных сотрудниками подведомственных учреждений Министерства внутренних дел (за исключением Службы государственной безопасности).

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