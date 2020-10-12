Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура передала суду Видземского предместья Риги дело об уклонении от уплаты налогов двумя лицами, в том числе бывшей высокопоставленной сотрудницей Госполиции.

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Публично доступная информация свидетельствует, что обвиняемыми являются Санита Бите и Ингарс Бите, а рассмотрение дела назначено на 10 марта 2021 года.

Санита Бите с 2009 по 2011 год была замначальника Курземского регионального управления Госполиции и начальником бюро криминальной полиции.

Прокуратура имена обвиняемых не назвала, но сообщила, что они были членами правления одного из предприятий и фактически вели его хозяйственную деятельность, в том числе начисляли налоги.

Ущерб, нанесенный ими государству из-за уклонения от уплаты налогов, составляет около 182 тыс. евро.

Один из обвиняемых был членом правления и на другом предприятии, где был обязан начислять налоги, но предприятие не платило их, хотя и располагало средствами. В этом случае ущерб государству составил 46 950 евро.