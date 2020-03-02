Бывшего командира батальона Дорожной полиции будут судить за злоупотребления

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в Рижскую окружную прокуратуру материалы дела, в рамках которого бывший командир батальона Дорожной полиции Рижского региона подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Примечательно, что ранее БВБ публично не извещало общественность об этом задержании и начале уголовного процесса. Бюро просит предъявить экс-командиру батальона "дорожников" обвинения в том, что он в течение длительного времени систематически и со злым умыслом использовал служебное положение в корыстных целях.

Следствие установило, что в результате противоправной деятельности командира батальона и инспектора Дорожной полиции водители были подвергнуты неадекватным административным взысканиям за нарушения правил дорожного движения.

Расследование установило, что командир подстрекал инспектора Дорожной полиции к служебному подлогу: полицейский не должен был указывать в административном протоколе о ДТП фактических обстоятельствах об административных нарушениях, допущенных лицом.