Бывшего спасателя будут судить за нанесение увечий и попытку передачи взятки полицейским

Прокурор Балвской районной прокуратуры передала в Резекненский суд материалы дела, в рамках которого бывшему сотруднику Государственной пожарно-спасательной службы предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, а также в попытке передачи взятки.

Согласно обвинительному заключению, вечером 28 июля 2019 года обвиняемый с приятелем распивали алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку. В тот момент, когда пострадавший собирался уйти, мужчина набросился на него с металлическим прутом и нанес удары по голове и рукам.

Второй эпизод датируется декабрем 2019 года, когда сотрудника ГПСС остановили за вождение в пьяном виде: в его организме констатировали почти 2 промилле алкоголя. Будучи сотрудником одной из структур МВД, водитель начал предлагалть полицейскому взятку: сначала 3 000 евро, затем 5 000 евро и 10 000 евро. После этого его задержали и начали уголовный процесс.