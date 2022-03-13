Бывшие руководители Krājbanka обжаловали сроки заключения и конфискацию имущества

Бывший президент AS Latvijas Krājbanka Ивар Приедитис и совладелец банка Владимир Антонов обжаловали приговор суда первой инстанции, согласно которому им был назначен тюремный срок и конфискация имущества.

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Напомним, 19 августа 2021 года суд Видземского предместья Риги опубликовал приговор по уголовному делу о крахе Latvijas Krājbanka. Совладелец банка Владимир Антонов приговорен к шести годам лишения свободы, а бывший президент банка Иварс Приедитис — к пяти годам.

Приговор также предусматривал конфискацию имущества. Еще во время уголовного процесса был наложен арест на недвижимость Приедитиса в Латвии и Испании, транспортные средства, денежные средства на банковских счетах и доли капитала предприятия.

Суд также решил взыскать с подсудимых компенсацию в размере свыше 27 млн евро за нанесенный материальный ущерб.

Приговор суда пока не вступил в силу. У сторон есть право на его обжалование в Рижском окружном суде.

Напомним, что уголовный процесс был начат в 2011 году, а дело передано в суд в 2014 году. За это время состоялось 55 судебных заседаний.

Дело было рассмотрено в отсутствии Антонова.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокурор Янис Омулс удовлетворен решением суда, поскольку, несмотря на длительность судебного разбирательства, обвиняемые понесут наказание независимо от их статуса или должности и того, сколько времени прошло с тех пор, как было совершено преступление.

Напомним, что ранее семь бывших членов правления ликвидируемого сберегательного банка Latvijas Кrājbanka — Иварс Приедитис, депутат Сейма Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова по решению суда в рамках гражданского процесса обязаны солидарно заплатить 15 млн евро, которые с них требует администратор неплатежеспособности банка KPMG Baltics. Такое решение принял Сенат Верховного суда, отказав в судопроизводстве по кассационной жалобе.

В середине апреля 2019 года Окружной суд Риги полностью удовлетворил требование администратора KPMG о солидарном взыскании 15 млн евро. Эти убытки возникли у банка до начала процесса неплатежеспособности.

Гражданское дело связано с выдачей двух займов в интересах бывшего совладельца банка Владимира Антонова, заявил представитель истцов Ромуалд Вонсовичс.

В одном случае Latvijas Krājbanka выдал заем кипрской компании Plazmexon Investments Limited (Plazmexon) на покупку яхты Highlander. В связи с этим займом истцы просят солидарно взыскать с ответчиков почти 2 млн евро. Второй эпизод по этому гражданскому делу связан с развитием проекта недвижимости в Санкт-Петербурге. По этому эпизоду истцы требуют солидарно взыскать с бывших членов правления Latvijas krājbanka возникший ущерб в размере более 13 млн евро.

Как уже ранее сообщалось, в конце 2011 года в Latvijas krājbanka была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), и 23 декабря Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным, а в мае 2012 года начал процесс его банкротства.