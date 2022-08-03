Бывших сотрудников Рижской муниципальной полиции осудили за сутенерство и "крышевание"

Бывшие сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) Айгар Труллис и Элина Йостиня предстали перед судом Видземского предместья Риги за сутенерства и "крышевание" интимных услуг. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

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Труллис в свое время занимал должность начальника Центрального управления РМП. Согласно материалам дела, он как минимум полтора года принимал взятки от сутенеров за то, чтобы полицейский оповещал бы их о запланированных рейдах и проверках в местах, где оказываются услуги интимного характера.

Йостиня в муниципальной полиции занимала должность начальника Службы расследований и внутреннего контроля. В рамках уголовного процесса ей предъявлены обвинения в посредничестве при передаче взяток, а также за сутенерство в организованной группе. В эту группу входили три работницы SIA Masāžas studija Eiforija — подпольного борделя, работавшего под вывеской массажного салона.

После нескольких лет судебных разбирательств в суде первой инстанции подсудимые наконец признали свою вину: все пятеро договорились с прокурором о сделке. Соглашение было одобрено судом и вступило в силу.

В итоге, Труллис был приговорен к штрафу в размере 10 000 евро и лишен права занимать должность государственного служащего на два года, а все четверо сутенеров были приговорены к условным срокам тюремного заключения, в том числе Йостиня — к пяти годам условно с последующим пятилетним испытательным сроком. .

Согласно архивным данным, Труллис и Йостиня были задержаны в 2014 году сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицией.