Бывший полицейский в Кенгарагсе с ножом напал на подругу: женщина получила более 10 ранений

В суде Латгальского предместья Риги продолжается процесс по делу о попытке убийства. Бывший 45-летний полицейский Эдвинс П. обвиняется сразу в трех преступлениях: нанесении легких телесных повреждений, порче имущества и попытке убийства. В первых двух подсудимый признался, в третьем — за что и находится сейчас под стражей — нет.

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Как отмечает LA, за два года до драматических событий Эдвинс ушел из полиции на пенсию, устроился каменотесом на кладбище. Как рассказала на суде пострадавшая Лана (имя изменено), 7 октября к ней в дом с утра явился Эдвинс. Женщина хотела порвать с ним отношения, которые длились 6 лет, однако мужчина не соглашался.

Вечером он пригласил Лану съездить куда-нибудь, но она отказалась. После этого он напал на нее с кулаками и стал избивать. Женщина вызвала полицию.

Второй эпизод датирован 20 декабря 2018 года: в тот день Лана приехала домой в Кенгарагс пообедать. В подъезде ее поджидал бывший возлюбленный, который снова напал на нее и стал наносить удары. Прибывшая полиция зафиксировала побои и приняла решение: Эдвину было запрещено приближаться к Лане.

На следующий день Лана поехала общественным транспортом в полицию, т. к. Эдвин проколол колеса в ее автомобиле. Когда она возвращалась домой, он последовал за ней через дворы, напал со спины, удерживал рукой за горло, а второй рукой наносил удары ножом. Сначала он бил ее в бок, а затем порезал лицо. Пострадавшая стала кричать и звать на помощь. Пьяный Эдвинс пообещал Лане, что убьет ее за свою загубленную жизнь.

Позже экперты установят, что на теле женщины более десяти ранений в области груди, плеча, горла, лица и висков. Было констатировано и внутреннее кровотечение, у женщины оказались сломаны ребра. Лана оказалась в реанимации и была на волосок от смерти.

На суде Эдвинс утверждал, что 7 октября 2018 года Лана призналась ему в изменах, а также в том, что она якобы живет с ним из-за денег. В приступе гнева он ее избил: сначала руками, потом дергал за волосы и душил. Конфликт, по его словам, длился около получаса. Он сказал, что хочет развестись, потребовал, чтобы Лана вернула ему кольцо и его вещи, но когда вернулся, она не впустила его в дом.

На вопрос судьи, как можно избивать женщину, Эдвинс ответил, что она его провоцировала и унижала, а также в открытую изменяла. Он также заявил, что он не мог расстаться с Ланой, потому что был сильно к ней привязан эмоционально, женщина оказывала на него сильное влияние, "держала на поводке".

Свое нападение с ножом, когда он едва не убил Лану, Эдвинс объяснил так: "Нормальным я не был. В голове каша. Не помню, как бил, да, в живот.. Нож был в крови.." После этого он бродил по району, но сдаться добровольно полиции так и не решился.

Процесс по этому делу продолжится осенью 2020 года.