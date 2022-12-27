Бывший сотрудник российской полиции через суд добился предоставления убежища в Латвии

В середине декабря административный районный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) постановил предоставить убежище в Латвии бывшему российскому военнослужащему и сотруднику полиции, говорится в публично доступном решении суда.

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Гражданин России обратился в Государственную пограничную службу с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Мужчина попросил политического убежища, поскольку не согласен с военным вторжением России на Украину и поэтому опасается, что может оказаться в тюрьме в России или быть отправленным воевать на территорию Украины.

Решением УДГМ в июле этого года мужчине было отказано в статусе беженца или альтернативном статусе. УДГМ аргументировало это тем, что этот человек не был видным политическим активистом и правозащитником в России и не поддерживал какую-либо конкретную политическую силу. Также он не предоставил информацию о том, что после его отъезда из России ему или его родителям кто-то угрожал в связи с его участием в акциях протеста или неявкой в военкомат.

Не согласившись с решением УДГМ, мужчина обратился в районный административный суд. В суде он утверждал, что не желает участвовать в совершении преступлений, совершаемых правительством России, то есть активно участвовать в военных действиях, направленных против народа и суверенитета Украины, поскольку его взгляды на Украину в целом коренным образом отличаются от взглядов российского правительства.

Мужчина утверждал, что уехал из родной страны в спешке, то есть в течение суток после получения повестки из военкомата, так как боялся преследований. Мужчина слышал, что несколько человек, которые, получив подобную повестку, отправились в военкомат, не вернулись из него и были отправлены на фронт.

Мужчина служил в российской армии, поэтому имеет военный опыт. Судя по отметкам в военкомате, он состоит в запасе, поэтому должен был быть призван в армию и отправлен на фронт одним из первых.

Кроме того, лицам, получившим повестку, но не явившимся в военкомат, грозит штраф. Также российский парламент принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность от пяти до десяти лет за уклонение от военной службы.

Мужчина утверждал, что активно участвовал в российском оппозиционном движении, участвуя в митингах как в поддержку оппозиционера Алексея Навального, так и против нападения России на Украину. УДГМ не приняло это во внимание. Мужчина покинул Россию всего через несколько дней после нападения российских войск на Украину — в то время, когда российская армия добилась успеха.

Суд учел объяснения, данные мужчиной на судебном заседании. В ответ на заданный судом вопрос о службе в российской армии и работе в российской полиции мужчина заявил, что был призван на военную службу и был там механиком-водителем. После этого мужчина устроился на работу в учреждение МВД, затем работал оператором на заводе по производству удобрений до самого отъезда в Латвию.

Служба государственной безопасности (СГБ) категорически не поддерживает въезд в Латвию граждан России с военным опытом. Следует также учитывать, что эти лица не выступали против войны, развязанной Россией на Украине, и не осуждали ее до объявления мобилизации.

Если лицо не предприняло активных действий по противодействию преступлениям, совершенным российскими властями против украинского государства и его граждан, латвийские органы не могут проверить достоверность высказанных этим лицом доводов. Также невозможно проверить, реальны ли полученные лицами повестки о мобилизации, а также нет ли у человека иных, в том числе скрытых, намерений просить убежища в Латвии, заявили в СГБ.

С точки зрения СГБ, это позволяет сделать предположение, что лица, успешно добравшиеся до внешней границы России и запросившие убежище, пока не оцениваются как угроза режиму. Также у СГБ нет информации об осуждении мужчиной вторжения России в Украину или нарушений прав человека в России. Также нет информации о том, что мужчина подвергался преследованиям. Он исторически служил в вооруженных силах России и не сопротивлялся и не стремился избежать этого.

Кроме того, следует оценить тот факт, что проситель убежища бежал от мобилизации один, без своей семьи. "Нельзя исключать возможность того, что российские спецслужбы целенаправленно засылают в Латвию шпионов и диверсантов под видом мобилизационных беженцев", — заявили в СГБ.

Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что выводы СГБ носят общий характер, они не связаны с индивидуальными обстоятельствами мужчины. Также нет указаний на конкретные угрозы, исходящие от заявителя, даже потенциально, заключил суд.

При этом суд подчеркнул, что в существующих геополитических условиях при решении вопроса о предоставлении убежища российским гражданам все более важным становится вклад СГБ, то есть ожидается, что СГБ в период проверки лиц, ищущих убежища, сможет выявить и мотивированно указать, представляет ли конкретное лицо угрозу национальной безопасности.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд поручил УДГМ принять решение о предоставлении мужчине статуса беженца в Латвии в течение одного месяца. Решение обжалованию не подлежит.

Бывший полковник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, ранее несколько лет имевший вид на жительство в Латвии, в конце ноября не смог получить убежище в Латвии.