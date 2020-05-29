Бывшую сотрудницу Рижской школы-интерната будут судить за торговлю амфетамином

Прокуратура предъявила обвинения теперь уже бывшей работнице Рижской школы-интерната, которая попалась в апреле 2019 года на реализации наркотических веществ.

По данным пресс-центра прокуратуры, у женщины во время обыска изъяли 4,5 гр амфетамина, что согласно законодательству, расценивается как реализация наркотиков в крупных размерах.

Женщину задержали сразу же после продажи амфетамина, в этот момент она сама находилась в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время к ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.