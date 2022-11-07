Cамоуправления требуют у правительства немедленно восстановить работу поста ГПСС в Элее

Самоуправления Елгавы и Елгавского края требуют у правительства немедленно восстановить работу поста Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в Элее, сообщили в самоуправлении Елгавы.

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Комиссия гражданской обороны территории сотрудничества Елгавы и Елгавского края направила письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру внутренних дел Кристапу Эклонсу с требованием немедленно восстановить работу поста ГПСС в Элее.

После того, как 20 октября ГПСС объявила, что из-за нехватки сотрудников временно приостанавливает работу некоторых постов, в том числе в Элее, 1 ноября было созвано заседание комиссии по гражданской обороне.

Как заявили самоуправления, в целях предотвращения уменьшения ресурсов пожаротушения и гражданской обороны на территории Елгавы и Елгавского края требуется незамедлительно найти решение и не допустить приостановку работы поста в Элее, а также других постов ГПСС в Латвии.

Жители Элеи и ее окрестностей не должны стать заложниками ситуации, когда на их территории не будут обеспечены полноценные пожарно-спасательные работы. Кроме того, в Элее находится объект общегосударственного значения повышенной опасности — кооперативное общество сельскохозяйственных услуг Latraps.

Как сообщалось, в связи с нехваткой сотрудников будет временно и периодически приостанавливаться работа отдельных менее загруженных постов, если это необходимо для обеспечения работы других частей и постов. ГПСС продолжит реагировать на звонки в том же объеме, что и раньше, а на вызовы будут выезжать ближайшие доступные пожарные бригады.