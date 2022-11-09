Царникавский учитель подозревается в сексуальных преступлениях против трех подростков

Потерпевшими в деле задержанного в октябре учителя из Царникавы признаны трое подростков, скорее всего, есть и четвертый потерпевший. Учитель подозревается в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних, сообщает передачa "Панорама" на телеканале LTV.

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В деле есть еще один подозреваемый. После задержания учителя он пытался повлиять на пострадавших. Сейчас к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Учитель остается под арестом со 2 октября.