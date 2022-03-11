Централизованные экзамены в Латвии: полиция будет устраивать внезапные проверки в школах

Госполиция в сотрудничестве с представителями Государственного центра содержания образования заявили, что в этом году будут предприняты все меры для предотвращения незаконной утечки централизованных экзаменационных заданий.

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Госполиция напоминает, что разглашение содержания централизованных экзаменационных работ до их проведения в учебных заведениях влечет за собой уголовную ответственность, а результат может быть аннулирован.

Первые централизованные экзамены в этом году состоятся 15, 16, 17 и 18 марта. В эти дни будут проверяться знания учащихся по иностранному языку. Национальный центр содержания образования (VISC) добился включения в задания централизованных экзаменов специальных отметок, которые в случае обнаружения распространения фотографий или копий этих экзаменов позволят более точно установить источники этих работ.

Чтобы предотвратить утечку, Госполиция и представители VISC будут по утрам в дни экзаменов в случайном порядке посещать различные латвийские учебные заведения для проверки соблюдения требований безопасного хранения экзаменационных работ и запрета на открытие экзаменационных работ до определенного времени.

Представители учебных заведений заранее не будут предупреждены о грядущих проверках. Следует подчеркнуть, что общение будет проходить с руководством учебных заведений, при этом проведение экзаменов и работа учеников не будет нарушена.

Также будут контролироваться интернет-ресурсы, чтобы в случае возможной утечки органы правопорядка могли немедленно реагировать на возможное незаконное распространение содержания экзаменационных работ.

В случае необходимости будет принято решение о выдаче запасных вариантов экзаменационных работ и возбуждении уголовного дела.

Госполиция напоминает, что ст. 200 Уголовного закона Латвии

предусматривает уголовную ответственность за разглашение содержания документов централизованных экзаменов до их проведения. Опыт прошлых лет показал, что даже при использовании для утечки информации современных коммуникационных технологий ( WhatsApp, Telegram и т. д.), виновные могут быть установлены и привлечены к ответственности.

В 2017 году в прокуратуру было передано два уголовных дела об утечке информации о содержании централизованных экзаменов.

В 2018 году полиция начала один уголовный процесс по аналогичному преступлению, в 2019 — четыре, а в 2020 году — ни одного.

В свою очередь, в 2021 году было установлено, что в приложении Telegram распространялись фотографии содержания централизованного экзамена, в этой связи полиция начала уголовный процесс. Было установлено, что утечка произошла по вине несовершеннолетних школьников. Эти данные правоохранительные органы передали Государственному центру содержания образования, и трое учеников не имели права пересдать экзамен.