Человек в маске избил старика и украл у него охотничье ружье

Управление Госполиции Земгальского региона передало в прокуратуру уголовный процесс о краже огнестрельного оружия с применением насилия, сообщает LETA.

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1 декабря 2019 года в Земитской волости Кандавского края неизвестный в маске украл зарегистрированное охотничье ружье у владельца частного дома. Он угрожал предметом, похожим на оружие, и нанес мужчине 1942 года рождения телесные повреждения.

18 февраля в Лимбажском крае полиции удалось задержать подозреваемого. Это мужчина 1994 года рождения, уже неоднократно судимый. Свою вину он признал.

Украденное оружие и маска изъяты. 13 июня принято решение о передаче уголовного процесса в прокуратуру Тукумского района для уголовного преследования по части третьей статьи 176 — за кражу огнестрельного оружия. По этой статье можно получить от трех до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без него, с пробационным периодом до трех лет.