Через границу не пропустили более 12 тонн корма для кошек и собак

На МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) сотрудники Управления Россельхознадзора по Псковской области при проведении ветеринарного контроля запретили

ввоз 12,5 тонн кормов, предназначенных для кошек и собак.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, товар следовал из Республики Чехия в адрес петербургского предприятия. Инспекторы выявили несоответствие информации, заявленной в ветеринарном сертификате об адресе предприятия-производителя, данным на упаковках товара.

Согласно Указанию Россельхознадзора, к ввозу в РФ допускается продукция, произведенная чешским предприятием после 28 октября 2018 года. Оформлена декларация о возврате груза.