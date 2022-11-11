Через границу не пропустили более 3000 роз и гвоздик, зараженных калифорнийским трипсом

Сотрудники Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Псковской области, где в двух партиях свежих цветов были обнаружены живые имаго насекомых, схожих с опасным карантинным объектом.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, 3485 гвоздик и роз следовали из Латвии и Литвы в адрес цветочного магазина из Москвы.

В ходе лабораторных исследований было установлено, что цветы заражены

западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Выпуск цветов на территорию РФ был запрещен.