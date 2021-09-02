Через границу не пропустили почти 40 тонн зеленого кофе из Восточной Африки

На российско-латвийской границе в Псковской области (МАПП "Бурачки") сотрудники Россельхознадзора по Псковской области запретили ввоз 8,4 тонн зеленого кофе в зернах.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора, продукция следовала из Уганды в адрес московского общества с ограниченной ответственностью, которое занимается производством чая и кофе.

В ходе контроля было установлено, что фитосанитарные сертификаты являются недействительными, так как были выданы уполномоченным органом в области карантина растений Уганды после фактического убытия товара с территории страны.