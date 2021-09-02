Через границу не пропустили почти 40 тонн зеленого кофе из Восточной Африки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На российско-латвийской границе в Псковской области (МАПП "Бурачки") сотрудники Россельхознадзора по Псковской области запретили ввоз 8,4 тонн зеленого кофе в зернах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра Россельхознадзора, продукция следовала из Уганды в адрес московского общества с ограниченной ответственностью, которое занимается производством чая и кофе.

В ходе контроля было установлено, что фитосанитарные сертификаты являются недействительными, так как были выданы уполномоченным органом в области карантина растений Уганды после фактического убытия товара с территории страны.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Снова в школу!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность