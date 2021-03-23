Через латвийско-российскую границу не пропустили миллион саженцев роз
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В Псковской области, на МАПП "Убылинка" сотрудники
Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля запретили ввоз 1 000 000 саженцев роз.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, саженцы везли из питомника, занимающегося выращиванием растений в Республике Сербия, в Ростовскую область.

При проведении контроля инспекторы установили, что сведения о наименовании питомника, заявленные в фитосанитарном сертификате, не соответствуют данным, внесенным в федеральную государственную информационную систему.

Ввоз 1 миллиона саженцев на территорию РФ запрещен, по факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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rus.DELFI.lv

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