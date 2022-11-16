Через латвийско-российскую границу не пропустили почти 3 тонны рис и муки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проверке на КПП "Бурачки" (латвийск-российская граница) контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки констатировали факт недостоверного декларирования риса и муки.

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Продукция, произведенная в Италии, следовала в адрес предприятия из Москвы.

По данным пресс-центра Россельхохнадзора, при проверке декларации было установлено, что в протоколах испытаний к ней отсутствовали сведения об исследованиях образцов продукции на ГМО и зараженность возбудителями "картофельной болезни хлеба". По этой причине 2,9 тонн риса и муки не пропустили на территорию РФ.

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