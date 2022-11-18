Через росийско-латвийскую границу не пропустили более 2 тонн кунжутного масла
Foto: Saeimas administrācija

Инспекторы Северо-Западного управления Россельхознадзора при проверке в ФКП "Бурачки" (российско-латвийская граница) установили факт недостоверного декларирования партии нерафинированного кунжутного масла.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, 2,3 тонны масла, произведенного в Германии, следовали в Чебоксары.

При проверке декларации было установлено, что в протоколе испытаний отсутствовали сведения об исследованиях образца кунжутного масла по показателям ГМО. По этой причине ввоз 2,3 тонн масла на территорию Российской Федерации был запрещен.

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