Через российско-латвийскую границу не пропустили кильку

По данным Россельхознадзора по Псковской области, на МАПП "Бурачки" при проверке груза выяснилось, что на 50 килограммах товара "мороженая килька" отсутствовала маркировка с наименованием продукции, адресом предприятия-производителя, датой выработки и сроком годности.

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Продукция, согласно документам,следовала из Москвы, Московской области и Краснодарского края. Кроме того, сведения о получателе товара, указанные в товаротранспортных документах, не соответствовали данным ветеринарного свидетельства.

В итоге, было принято решение запретить перемещение груза мороженой кильки и оформить акт о возврате груза отправителю.