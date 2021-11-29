Черный уикенд: в результате пожаров погибли четыре человека

Как отмечает пресс-центр Государтвенной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в ночь на понедельник в Огре, на ул. Даугавпилс горел передвижной трейлер и грузовой автомобиль. В результате пожара пострадал и был передан медикам один человек.

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Этой же ночью в волости Пиедруяс Краславского края загорелся одноэтажный деревянный дом. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации пожара найден погибший человек.

В минувшее воскресенье в Приекуле, на ул. Айзпутес загорелись второй этаж и крыша здания. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, из помещений эвакуировали пятерых жильцов.

Как уже сообщалось ранее, в ночь на 28 ноября серьезный пожар бушевал в волости Удришу Краславского края. К моменту приезда спасателей обвалилась крыша дома. На месте происшествия найдены тела двух погибших. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось более 6 часов.

В субботу еще один пожар произошел в Угале, где из горящего дома удалось вывести шестерых жильцов. Еще один передан для оказания помощи медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В результате пожара, который произошел в ночь на 27 ноября в 16-этажном доме на улице Илукстес в Риге сотрудники ГПСС спасли из горящей квартиры одного пострадавшего, а также его соседа. Всего из дома пришлось эвакуировать 45 человек.

Кроме того, один человек погиб во время пожара и задымления, возникших после взрыва на предприятии Olainfarm поздним вечером 26 ноября.