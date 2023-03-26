Четыре человека оштрафованы на 67 тысяч евро за хищение крупных сумм из госбюджета

Рижский городской суд приговорил четырех человек к штрафу по делу о хищении средств государственного бюджета в крупном размере, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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Суд, рассмотрев дело, по которому четыре лица привлечены к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, постановил утвердить соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и подсудимыми, и наказание.

Подсудимые были признаны виновными в совершении указанного уголовного правонарушения и оштрафованы: двое подсудимых - на 21 700 евро, один - на 14 880 евро, еще один - на 9300 евро. Суммарный штраф составляет порядка 67 тысяч евро.

По информации прокуратуры, обвиняемые договорились о схеме искусственного увеличения расходов, связанных с софинансированием. В ходе разбирательства дела выяснилось, что ранее Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) одобрило подачу проекта создания когенерационной станции компанией. Позже между этой компанией, VARAM и Экологическим инвестиционным фондом было заключено трехстороннее соглашение о реализации проекта.

Используя компании, находящиеся под контролем ответчиков, подсудимые совершали экономически необоснованные финансовые операции путем перечисления фиктивных средств с банковского счета компании в рамках множественных транзакций, представляющих собой круговую схему транзакций.

Это было сделано для того, чтобы вернуть финансовые средства, выплаченные в рамках реализуемого компанией проекта, на счет компании под видом этих операций, заявив их в качестве относимых расходов по проекту, говорится в обвинительном акте.

VARAM и Экологический инвестиционный фонд, будучи введенные в заблуждение относительно фактических условий реализации проекта и приемлемой стоимости проекта, выплатили запрошенную компанией сумму поддержки в размере 55% от поддерживаемых затрат. Таким образом, государству был нанесен материальный ущерб в размере 250 000 евро.

Подсудимые полностью признали свою вину и возместили государству причиненный ущерб в полном объеме, а также воспользовались предусмотренным Уголовно-процессуальным законом правом на сотрудничество.