Член правления компании и его жена обвиняются в присвоении 7 млн евро

По информации прокуратуры, 15 октября прокурор Рижской окружной прокуратуры передал в суд материалы дела, в рамках которого двум лицам предъявлены обвинения в присвоении нескольких миллионов евро, принадлежащих фирме, а также в их последующей легализации.

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Как отмечается в материалах дела, обвиняемый, будучи членом правления SIA, на основании различных фиктивных кредитных договоров оформлял займы компаниям, контролируемым им и его супругой (второй обвиняемой по этому делу), из которых затем часть денег переводилась контролируемым им компаниям и на его личные текущие счета. Таким образом обвиняемые "увели" с фирмы более 7 миллионов евро.

Как отмечают в прокуратуре, неспособность компании обеспечить хозяйственную и финансовую деятельность, неиспользование денежных средств для оплаты долгов стали причиной неплатежеспособности SIA.

Дело передано на рассмотрение в суд по экономическим делам.