ЧП на границе: дальнобойщик не задекларировал 151 электронную сигарету и 10 пар наушников Apple

Сотрудники таможенного поста "Убылинка" (российско-латвийская граница) обнаружили в кабине водителя грузового автомобиля незадекларированный товар.

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Гражданин РФ, выезжая в Латвию, не задекларировал и не представил таможенному контролю 10 упаковок новых наушников Apple и 151 одноразовую электронную сигарету.

По данным пресс-центра Северо-западного управления таможни, водитель пояснил, что приобретенные для себя товары он забыл оставить дома до поездки в Латвию. Однако данная партия товара не относится к товарам для личного пользования и должна быть задекларирована в общем порядке с подачей декларации на товары.

Возбуждено дело об административном правонарушении.