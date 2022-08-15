ЧП на границе: дальнобойщик угрожал физической расправой таможеннику
Foto: DELFI

Прокуратура направила в суд материалы дела, в рамках которого водителю грузового автомобиля предъявлены обвинения в высказывании угроз в адрес сотрудника таможни.

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Согласно обвинительному заключению, во время таможенного физического досмтра в пункте таможенного контроля "Патерниеки" водитель начал проявлять нервозность и раздражение, а также стал вести себя вызывающе в отношении предпринятых мероприятий по досмотру.

Обвиняемый стал угрожать таможенннику, обещая нанести ему физические увечья, говоря:"Был тут один пограничник, который тоже ходил и улыбался, я ему за это голову проломил, теперь он больше не улыбается".

Сотрудник таможни воспринял слова подсудимого как реальную угрозу, поскольку знал о нападении на пограничника в Даугавпилсе в 2020 году, причиной которого стало именно выполнение профессиональных обязанностей.

Уголовный закон предусматривает за подобное преступление кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Дело направлено на рассмотрение в Даугавпилсский суд.

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