ЧП на границе: гражданин России пытался вывезти 30 000 евро наличными
Foto: Reuters/Scanpix

На таможенном посту "Бурачки" (российско-латвийская граница) в микроавтобусе были обнаружены сокрытые от таможенного контроля 30 000 евро.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, гражданин России, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не не задекларировал ввозимую валюту.

Транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, в ходе которого в подголовнике сиденья нашли сверток. Внутри свертка таможенники обнаружили 3 пачки денег общей суммой — 30 000 евро.

По факту контрабанды начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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