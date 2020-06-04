ЧП на границе: гражданин Сербии пытался передать пограничнику взятку
Foto: DELFI

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 2 июня на КПП "Гребнево" был задержан гражданин Сербии, пытавшийся передать пограничнику взятку в размере 5 евро.

В ГПС сообщили, что серб протянул пограничнику паспорт, внутри которого находилась купюра достоинством 5 евро. Взятка предназначалась для того, чтобы сотрудники ГПС не отправили груз на сканирование.

В отношении 29-летнего иностранца начат уголовный процесс. Уже 3 июня его передали в Лудзенскую прокуратуру для начала уголовного преследования.

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