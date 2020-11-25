ЧП на границе: гражданин Украины пытался передать взятку пограничникам

В минувший понедельник на КПП "Патерниеки" задержали гражданин Украины, который пытался передать сотрудникам государственной пограничной службы (ГПС) взятку в размере 100 долларов США.

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По данным ГПС, при пересечении границы проверяющие констатировали, что автомобиль с прицепом, на котором перемещался украинец 1968 г.р., не прошел техосмотр. Иностранец предложил пограничникам взятку, чтобы те его пропустили, несмотря на отсутствие у авто техосмотра.

По факту попытки передачи взятки начат уголовный процесс. Краславская районная прокуратура предъявила задержанному обвинения, а затем было заключено соглашение о признании вины и наказании. Дело направлено в суд.