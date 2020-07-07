ЧП на границе: служебная собака пресекла две попытки контрабанды

На таможенном посту "Бурачки" (российско-латвийская граница) сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли сразу две попытки незаконного перемещения сигарет. Разоблачить перевозчиков помогла служебная собака Фил.

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По данным пресс-центра Северо-Западного таможенного управления РФ, два автомобиля, согласно предъявленным документам, следовали в Латвию без груза. Однако при осмотре грузовиков служебная собака Фил, обученная поиску табачных изделий, проявила сигнальное поведение.

Машины направили на углубленный осмотр и в результате в технологических полостях грузовых автомобилей нашли спрятанные сигареты с белорусскими акцизными марками. В первом случае — 450 пачек сигарет, во втором — 1000 пачек сигарет.

Сигареты изхяты, начаты административные дела.