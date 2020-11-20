ЧП на границе: таможенники обнаружили подмену товара, водитель оштрафован

На таможенном посту "Убылинка" (российско-латвийская граница) остановлен автомобиль, следовавший из Грузии с товаром, помещенным под таможенную процедуру таможенного транзита. Согласно документам, в автомобиле должна была находиться новая одежда и обувь, общей стоимостью более 45 000 долларов США.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления таможни, в ходе досмотра таможенники выявили подмену. Установлено, что в Московской области товар выгрузили без разрешения таможенного органа и передали третьим лицам для реализации на территории России. Вместо новой одежды и обуви в автомобиле оказалось свыше 21 тонны постельного белья и одежды, бывших в употреблении.

Смысл незаконной схемы в том, что дорогостоящие товары (одежда, обувь, бытовая электроника) ввозятся на территорию ЕАЭС по процедуре таможенного транзита. Фактически же дорогостоящий товар, без уплаты таможенных платежей, выгружается на территории России, а вместо него за границу злоумышленники пытаются вывезти дешевую ветошь.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере и назначил штраф.