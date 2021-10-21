ЧП на границе: у гражданина Австрии изъяли более 3 кг ювелирных изделий
Foto: Pixabay

На таможенном посту "Бурачки" (российско-латвийская граница) таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии золотых и серебряных украшений.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, гражданин Австрии не предъявил таможенному контролю ювелирные изделия и сувенирную продукцию. В салоне его авто нашли 2784 изделия, общим весом более 62 килограммов.

По заключению эксперта, 674 предмета украшений из общего количества незадекларированных изделий выполнены из драгоценных металлов, драгоценных камней и природного жемчуга. Их масса более 3,3 кг, а рыночная стоимость превышает 1,8 млн рублей (около 22 000 евро).

Цепи, броши, подвески, кольца, браслеты и другие ювелирные изделия изъяты. По делу начат уголовный процесс.

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