ЧП на границе: у гражданина Латвии нашли "набор для самообороны"

В минувший вторник, в автодорожном пункте пропуска "Бенякони" белорусские пограничники обнаружили у жителя Риги пневматический пистолет и резиновую дубинку.

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По данным пресс-центре Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, мужчина прибыл на КПП на автомобиле Opel. Он объяснил наличие "набора для самообороны" тем, что забыл выложить его перед поездкой за рубеж.

Все предметы изъяты и переданы для проведения экспертизы. Начато разбирательство.