ЧП на границе: жителю Латвии не позволили ввезти в Россию ночной стрелковый прицел

Житель Латвии, въезжая в Россию, не предъявил таможенному контролю и не задекларировал унифицированный ночной стрелковый прицел.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, на таможенном посту "Шумилкино" при проведении досмотра автомобиля Skoda Roomster в рюкзаке водителя сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили оптический прицел с нанесенной аббревиатурой "НСПУ".

Прицел направили на экспертизу. Согласно баллистическому исследованию, унифицированный стрелковый прицел является бесподсветным ночным оптическим прицелом, созданным для прицельной стрельбы из автоматов и ручных пулеметов семейства Калашникова, снайперских винтовок и ручного противотанкового гранатомета в условиях естественной ночной освещенности.

Данный прицел относится к продукции военного назначения. В отношении латвийца возбуждено уголовное дело.