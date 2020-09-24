ЧП на набережной генерала Радзиня: в Даугаву упал человек (дополнено)
Foto: DELFI Aculiecinieks

В четверг вечером на набережной генерала Радзиня в Риге случилось чрезвычайное происшествие — в Даугаву упал человек.

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Мужчина упал в воду на набережной напротив музея Холокоста. На место происшествие приехали медики и спасатели. Фотографиями с редакцией портала Delfi поделилась очевидица происшествия Оксана. По ее словам, мужчину из воды вытаскивал водолаз.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), спасатели отправились на учения, когда заметили, что в Даугаве находится человек. Он пытался плыть, но периодически пропадал под водой.

Спасатели прыгнули в реку, вытащили мужчину на берег и передали медикам скорой помощи.

В свою очередь, в Кулдигском крае, спасатели достали и пруда утонувшего человека. Труп был передан сотрудникам Государственной полиции.

В общей сложности за минувшие сутки VUGD получила 52 вызова, из которых 15 - на пожары и 28 - на спасательные работы.

ЧП на набережной генерала Радзиня: в Даугаву упал человек (дополнено)
Foto: DELFI Aculiecinieks
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