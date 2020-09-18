ЧП на российско-латвийской границе: высокопоставленный таможенник РФ попался на взятке
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Отдел по противодействию коррупции Псковской таможни совместно с УФСБ России по Псковской области установил и задокументировал факт передачи взятки заместителю начальника таможенного поста "Бурачки" Псковской таможни (российско-латвийская граница).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр СЗУТ, по достигнутой договоренности между должностным лицом таможни и представителем перевозчика сотрудник таможни несколько раз получал денежные средства за ускорение оформления транспортных средств международной перевозки.

В результате преступных действий бывший сотрудник таможни получил от представителя перевозчика взятку на общую сумму 62 000 рублей (около 650 евро).

В отношении заместителя начальника таможенного поста МАПП "Бурачки" и представителя международного перевозчика начаты уголовные процессы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма