ЧП на территории предприятия: на прохожую упал груз, пострадавшая госпитализирована

16 июня в Лиепае, в Лаумовском микрорайоне, на территории предприятия произошел несчастный случай. Об этом сообщает "Курземес вардс".
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Мужчина, выполняя трудовые обязанности, управлял автопогрузчиком, когда дорогу перед спецтехникой стала переходить женщина. Водитель
резко затормозил, после чего груз из вил погрузчика соскользнул и упал на прохожую.
В результате ЧП женщина получила травмы и была доставлена в Лиепайскую региональную больницу. По делу начат административный процесс.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также