ЧП на территории предприятия: на прохожую упал груз, пострадавшая госпитализирована
Foto: DELFI

16 июня в Лиепае, в Лаумовском микрорайоне, на территории предприятия произошел несчастный случай. Об этом сообщает "Курземес вардс".

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Мужчина, выполняя трудовые обязанности, управлял автопогрузчиком, когда дорогу перед спецтехникой стала переходить женщина. Водитель
резко затормозил, после чего груз из вил погрузчика соскользнул и упал на прохожую.

В результате ЧП женщина получила травмы и была доставлена в Лиепайскую региональную больницу. По делу начат административный процесс.

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